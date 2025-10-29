Spanska uppgifter: Vinicius Junior aktuell för PSG

Vinicius Junior uppges vara missnöjd över sin situation i Real Madrid.

Därför kan han vara på väg bort.

Då sägs Paris Saint-Germain ligga bäst till för en eventuell värvning, enligt Sport.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid tog hem säsongens första El Clásico mot Barcelona under den gångna helgen, men mycket av efterspelet har handlat om annat än matchen.

Bland annat har en hel del fokus riktats mot Vinicius Junior, som visade en stor frustration och ilska när han blev utbytt och stormade ner i spelartunneln.

Efter matchen ska brassen ha sagt: ”Det är alltid jag. Jag lämnar klubben. Det är mycket bättre om jag lämnar klubben”, enligt DAZN. Detta är även någonting som spanska AS menar inte bara var sagt i affekt från stjärnan.

Efter händelserna på Santiago Bernabeu har det ryktats om att brassen på allvar överväger att lämna klubben.

Skulle det bli fallet sägs Paris Saint-Germain ligga bra till för att knyta till sig stjärnan, enligt Sport.

Detta är dock förutsatt att Junior inte förlänger sitt avtal och att Real Madrid går med på att sälja honom under sommaren 2026.

Vinicius Junior själv sägs vara villig att lämna klubben i det fall att Xabi Alonso fortsatt tränar klubben under nästa säsong. Lägg där till att brassen ska tycka om hur PSG-tränaren Luis Enrique arbetar med sina spelare.