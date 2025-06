Sportingtränarens svar om Gyökeres: ”Jag är på semester”

Viktor Gyökeres uppges vara rasande över att Sporting har höjt prislappen på honom.

Det är i sin tur något som tränare Rui Borges inte kände sig manad att bemöta under tisdagskvällen.

– Jag är här på semester, säger Borges enligt A Bola.

Under de senaste dagarna har mycket handlat om Viktor Gyökeres, 27, och Manchester United. Enligt de senaste rapporterna om svensken har Manchester United varit i kontakt med hans agent om en övergång i sommarens transferfönster. Samtidigt ska Gyökeres ha nobbat ett lönebud på runt 385 miljoner kronor från saudiska Al-Hilal.



Även om Manchester United ser ut att vara huvudspåret för den svenske stjärnanfallaren ska bristen på spel i europeiska tävlingar nästa säsong kunna sätta käppar i hjulet för en övergång. Enligt transferexperten Fabrizio Romano är United dock fortsatt sugna på att övertyga Gyökeres, och klubben ska ringa om stjärnan ”dagligen”.



Oaktat vilken klubb Gyökeres spelar i nästa säsong ser det inte ut att bli Sporting. Detta då han, under måndagen, tog bort Sporting från sin ”bio” på Instagram. Detta menar portugisiska Record har att göra med att stjärnan är ”rasande” över Sporting har höjt prislappen och att de således inte har hållit löftet om att han skulle få lämna för runt 65 miljoner euro.



Under tisdagen befann sig Sporting-tränaren Rui Borges på plats i Mirandela för att fira klubbens 99-årsdag. Då valde han att inte svara på frågor om sin stjärnstriker.



– Sportings framtid börjar den 1 juli. Det är allt jag kan säga. I dag är jag här för att hedra den hyllning jag får. Jag är här på semester, inte för att prata om andra frågor, svarade Borges enligt A Bola.