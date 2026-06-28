Spurs och United sägs förhandla med miljardmannen

West Ham Uniteds Mateus Fernandes är eftertraktad.

Både Tottenham Hotspur och Manchester United förhandlar om honom, enligt uppgifter.

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Manchester United och Tottenham Hotspur är på jakt efter en central mittfältare. Det har tidigare rapporterats om att båda klubbarna följer West Ham-stjärnan Mateus Fernandes där United sägs leda jakten.

Transferjournalisten Ben Jacobs uppger att Spurs och United fortsätt förhandlar med brassen. Tottenham sägs hålla konkreta diskussioner med spelaren medan United visat intresse sedan i maj.

Enligt Jacobs ligger Fernandes prislapp på 90 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 1,1 miljarder kronor.

Fernandes avtal med West Ham sträcker sig till 2030.