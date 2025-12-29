Terrys dementi: ”Letar verkligen inte efter ett nytt jobb”

John Terry gjordes aktuell för att ta över Oxford United.

Det menar han är ett helt påhittat rykte.

– Jag vill helt och hållet avskriva mig från det jobbet, säger han i en video på Tiktok.

Foto: Bildbyrån

Den före detta mittbacken John Terry spelade hela 717 matcher för Chelsea under sin proffskarriär och är den näst mesta spelaren i klubbens historia.

Efter karriären har 45-åringen växlat över till att bli tränare. Under tre år var han assisterande till Dean Smith i Aston Villa och när han lämnade det uppdraget trodde han att han skulle få förtroendet som huvudtränare någonstans.

För ett par dagar sedan såg också engelsmannens dröm ut att kunna gå i uppfyllelse. Enligt tabloiden The Sun var han en av kandidaterna till att ta över Oxford United i The Championship.

Nu går han dock själv, i en video på Tiktok, ut och dementerar uppgifterna.

– Jag vet inte var de här ryktena kommer ifrån, hur de tillåts att publiceras, men jag letar verkligen inte efter ett nytt jobb. Jag har pratat om hur mycket jag älskar min roll i Chelsea, i akademin, och jag har verkligen inte blivit kontaktad av Oxford – inte pratat med någon alls. Jag vill helt och hållet avskriva mig från det jobbet, säger den förre mittbacken.



