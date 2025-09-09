Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

The Athletic: Här är Nottinghams nya tränare

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Nottingham Forest har sparkat Nuno Espírito Santo.
Nu uppger The Athletic att klubben är överens med en ersättare.
Då landar valet på Ange Postecoglou som väntas ta över Forest omedelbart.

Arkivfoto daterat 12/03/25 på Ange Postecoglou. Nottingham Forest förväntas anställa den tidigare Tottenham-tränaren Ange Postecoglou som ersättare för Nuno Espírito Santo. Nuno fick sparken i måndags kväll efter att hans relation med ägaren Evangelos Marinakis försämrats.
Foto: Alamy

Det var tidigare under tisdagsmorgonen som Nottingham Forest meddelade att man går skilda vägar med succétränaren Nuno Espírito Santo. Portugisen, som ledde klubben till en sjundeplats förra säsongen, har enligt uppgifter varit i konflikt med Nottinghams ägare, Evangelos Marinakis.

Enligt ansedda The Athletic har Forest nu gjort klart med en ersättare till Espírito Santo. Det handlar om den tidigare Tottenham Hotspur-tränaren Ange Postecoglou som väntas ta över klubben omedelbart och leda dem i lördagens bortamatch mot Arsenal. Även en del av australiensarens tränarstab från Spurs väntas ansluta till Forest.

Ange Postecoglou fick lämna Tottenham Hotspur efter fjolårssäsongen. Han har tidigare tränat bland annat den skotska storklubben Celtic.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt