The Athletic: Här är Nottinghams nya tränare

Nottingham Forest har sparkat Nuno Espírito Santo.

Nu uppger The Athletic att klubben är överens med en ersättare.

Då landar valet på Ange Postecoglou som väntas ta över Forest omedelbart.

Foto: Alamy

Det var tidigare under tisdagsmorgonen som Nottingham Forest meddelade att man går skilda vägar med succétränaren Nuno Espírito Santo. Portugisen, som ledde klubben till en sjundeplats förra säsongen, har enligt uppgifter varit i konflikt med Nottinghams ägare, Evangelos Marinakis.

Enligt ansedda The Athletic har Forest nu gjort klart med en ersättare till Espírito Santo. Det handlar om den tidigare Tottenham Hotspur-tränaren Ange Postecoglou som väntas ta över klubben omedelbart och leda dem i lördagens bortamatch mot Arsenal. Även en del av australiensarens tränarstab från Spurs väntas ansluta till Forest.

🚨 Ange Postecoglou to be confirmed as Nottingham Forest head coach imminently after Nuno Espirito Santo departure. 60yo Australian will lead #NFFC for Saturday’s trip to Arsenal – joined by a number of staff worked with at Tottenham Hotspur @TheAthleticFC https://t.co/zOaGI5pzkO — David Ornstein (@David_Ornstein) September 9, 2025

Ange Postecoglou fick lämna Tottenham Hotspur efter fjolårssäsongen. Han har tidigare tränat bland annat den skotska storklubben Celtic.