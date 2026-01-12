Times: Carrick blir interimtränare i Man United

Manchester United har hittat sin interimtränare.

Det är Michael Carrick som tar över klubben.

Det rapporterar The Times.

Foto: Alamy

Manchester United sparkade tränaren Ruben Amorim. Under tiden klubben letar efter sin interimtränare är lagets ungdomstränare Darren Fletcher tillfällig ledare.

Nu rapporterar ansedda The Times att United har hittat sin interimtränare. Det är ex-spelaren Michael Carrick väntas skriva på ett avtal inom kort. Kontraktet kommer att sträcka sig till sommaren, enligt tidningen.

Carrick väntas där till bli presenterad som tillfällig boss inom 48 timmar.

Transfergurun Fabrizio Romano uppgav tidigare att Carrick fört ”positiva samtal” med klubben och nu verkar bli affären klar.

Michael Carrick har tidigare varit assisterande tränare United mellan 2018-2021 under Ole Gunnar Solskjær.

Som splelare gjorde 44-åringen 464 matcher för ”The Red Devils”.