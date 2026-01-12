Romano: Han närmar sig rollen som interimtränare i United

Manchester United har sparkat Ruben Amorim.

Nu närmar man sig ett val av vem som ska ta över på temporär basis.

Det ser ut att bli Michael Carrick, enligt Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Manchester United meddelade under måndagen förra veckan att managern Ruben Amorim har fått sparken. Därefter har klubbens U18-tränare, Darren Fletcher, fått i uppdrag att styra skutan medan ledningen letar efter en ersättare. Enligt BBC kommer United också att tillsätta en interimtränare fram till sommaren, för att sedan anställa en på permanent basis.

Kring vem som kan tänkas ta över klubben under sommaren har det spekulerats mycket. Det gäller även rollen som interimtränare, som nu ser ut att närma sig sitt slut.

Enligt Fabrizio Romano har den tidigare spelaren och interimtränaren Michael Carrick haft ”uppmuntrande samtal” med ägarna INEOS och ledningen i ”The Red Devils”. Således ska han vara en stark kandidat till att ta över klubben inom kort.

Vidare sägs Manchester United anställa en ny tränare denna vecka där Ole Gunnar Solskjær också är en tänkbar kandidat.

Carricks senaste jobb var i Middlesbrough, där han var huvudtränare innan Kim Hellberg tog över.