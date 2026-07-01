Bazoumana Touré kan lämna Hoffenheim.

Enligt uppgifter vill Borussia Dortmund värva ivorianen.

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Bazoumana Touré har nyligen åkt ur VM med Elfenbenskusten. Den tidigare Hammarby-stjärnan kommer att återvända till Hoffenheim – men det är frågan om hur länge han stannar.

20-åringen har under en tid kopplats ihop med flera olika klubbar. Nyligen uppgav Daily Mail att Newcastle United ser Touré som en ersättare till Anthony Gordon.

Nu kommer den tyska tidningen Bild med uppgifterna att en Bundesliga-jätte spanar på yttern. Det är Borussia Dortmund som har kontaktat Hoffenheim om villkoren för en potentiell affär.

Enligt Bild kräver Hoffenheim 40 miljoner euro (cirka 445 miljoner kronor) för Touré. Det ska även finnas intresse från Atletico Madrid och Liverpool.

Touré anslöt till Hoffenheim från Hammarby våren 2025 och sitter på ett kontrakt till 2029.