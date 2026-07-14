United-affären sprack: ”Vi blev chockade”

Ederson såg ut att vara klar för Manchester United.

Men övergången havererade efter att Atalanta-stjärnan inte klarade läkarundersökningen.

– Vi blev chockade, säger Atalantas sportchef Cristiano Giuntoli enligt Sky.

Foto: Bildbyrån

Ederson såg ut att bli Manchester Uniteds första sommarvärvning. Allt var i princip klart för en flytt men affären kollapsade på grund av medicinska problem med Atalanta-spelaren.

Nu uttalar sig Atalantas nya sportchef, Cristiano Giuntoli, om situationen.

– Vi blev chockade, säger han enligt italienska Sky.

Ederson ska samtidigt vara nöjd med att stanna i Atalanta.

– Han är glad att stanna, och vi arbetar på en förlängning, säger sportchefen.

Trots att Edersons övergång till United inte lyckades – utesluter man inte en affär i framtiden. Däremot kommer det inte att ske till det tidigare överenskomna priset på 38 miljoner pund (cirka 490 miljoner kronor), enligt Sky.