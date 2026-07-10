Uppgifter: Édersons flytt till United kollapsar

Det blir inte Manchester United för Éderson.

Enligt Sky Sports har affären runnit ut i sanden.

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Édersons flytt till Manchester United har enligt italienska uppgifter varit endast detaljer från att gå i loss. Den engelska storklubben skulle enligt uppgifterna betala Atalanta 490 miljoner kronor för brassen.

Du ser affären ut att gå i kras. Enligt Sky Sports har Manchester United dragit sig ur affären.

I United hade brassen ersätt landsmannen Casemiro, som lämnade klubben efter den föregående säsongen.

Éderson blev uttagen i den brasilianska VM-truppen efter att Wesley lämnade återbud till följd av skada. Det blev två korta inhopp i Nordamerika för Atalanta-mittfältaren.