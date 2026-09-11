United går bet på löftet – förlänger med konkurrent

Lewis Hall, 22, ryktades till Manchester United i somras.

Nu förlänger han i stället med sitt Newcastle.

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Lewis Hall kopplades ihop med flera klubbar under sommarens transferfönster. Ett av lagen som Newcastle-stjärnan ryktades till var Manchester United.

Hall blev kvar i Newcastle och nu meddelar klubben att de förlänger med ytterbacken.

– Jag är otroligt glad. Det är ett riktigt stolt ögonblick. Det är ett absolut nöje att spela för den här klubben och representera supportrarna. Jag vet hur mycket det betyder för dem, säger han i ett uttalande.

Lewis Hall anslöt till ”Magpies” sommaren 2024. Den här säsongen har 22-åringen svarat för en assist på tre framträdanden.