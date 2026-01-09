Uppgetts vara nära AIK – klar för spansk klubb

Giorgi Guliashvili uppgavs vara nära AIK för några veckor sedan.

Nu står det dock klart att det inte blir någon flytt till Sverige för anfallaren.

Han är istället klar för Racing Santander.

Foto: Alamy

Giorgi Guliashvili har ryktats till AIK under vintern och för några veckor sedan kom rapporter från Bosnien om att en flytt till Gnaget var nära för anfallaren.

Nu står det klart att det inte blir någon flytt till Solnaklubben för 24-åringen.

Guliashvili är istället klar för den spanska klubben Racing Santander.

Enligt transferjournalisten Rudy Galletti så betalar den spanska klubben 2,5 miljoner euro till FK Sarajevo för georgiern, strax under 27 miljoner kronor och en vidareförsäljningskausul på 15 procent ska också finnas i avtalet.