Uppgifter: AIK hann göra värvning – slog deadline med tio minuter

Transferfönstret är stängt i Sverige.

Enligt Expressen hann AIK göra ännu en värvning innan deadline.

Det handlar om David Malki, 16, som köps loss från Syrianska.

Foto: Bildbyrån

Strax efter midnatt till lördag, när det svenska transferfönstret stänger, meddelade AIK att den 21-åriga ivorianen Axel Kouamé köps loss från finska Inter Åbo. Men ”Gnaget” hann med att göra ännu en värvning under deadline day.

Det rapporterar Expressen, som skriver att Stockholmsklubben gjorde klart med Syrianskas 16-åriga talang David Malki – tio minuter innan fönstret stängde i natt.

Enligt tidningen har Malki skrivit på för tre år i AIK.

FotbollDirekt kunde redan förra sommaren rapportera om intresse för talangen från AIK, Djurgården och Hammarby.