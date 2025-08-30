Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: AIK hann göra värvning – slog deadline med tio minuter

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Transferfönstret är stängt i Sverige.
Enligt Expressen hann AIK göra ännu en värvning innan deadline.
Det handlar om David Malki, 16, som köps loss från Syrianska.

250502 David Malki från Sverige under UEFA Development Tournament-matchen mellan Sverige och Tjeckien den 2 maj 2025 i Lysekil.
Foto: Bildbyrån

Strax efter midnatt till lördag, när det svenska transferfönstret stänger, meddelade AIK att den 21-åriga ivorianen Axel Kouamé köps loss från finska Inter Åbo. Men ”Gnaget” hann med att göra ännu en värvning under deadline day.

Det rapporterar Expressen, som skriver att Stockholmsklubben gjorde klart med Syrianskas 16-åriga talang David Malki – tio minuter innan fönstret stängde i natt.

Enligt tidningen har Malki skrivit på för tre år i AIK.

FotbollDirekt kunde redan förra sommaren rapportera om intresse för talangen från AIK, Djurgården och Hammarby.

