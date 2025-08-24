AIK uppges vilja värva från Finland.

Solnaklubben sägs ha lagt bud på Axel Kouame.

Detta rapporterar Expressen.

FotbollDirekt har nyligen rapporterat att AIK vill förstärka med en offensiv mittfältare innan fönstret stänger.

Nu ser saker och ting ut att vara på gång på den fronten.

Expressen rapporterar nämligen nu att AIK lagt bud på FC Inter Turkus offensive mittfältare Axel Kouame.

En dialog mellan klubbarna kring ivorianen uppges pågå och i dagsläget sägs man inte vara överens.

21-åringen står den här säsongen noterad för fyra mål och nio assist på 21 matcher i den finska ligan.

Han har kontrakt med FC Inter Turku över 2026.