Uppgifter: AIK förhandlar om VM-spelare

AIK jagar en ny anfallare.

Klubben förhandlar just nu om Samed Bazdar från Real Zaragoza.

Detta uppger källor till Expressen.

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Nu ser en förstärkning ut att vara nära. Enligt Expressen förhandlar AIK just nu med den spanska klubben Real Zaragoza gällande en värvning av anfallaren Samed Bazdar.

Enligt källorna som Expressen tagit del av har Gnaget erbjudit ett kontrakt på fyra år, vilket 22-åringen ska vara intresserad av.

Redan i vintras var Bazdar aktuell för en flytt till AIK men då lånades han istället ut till polska Jagiellonia Bialystok. Anfallaren svarade för tre mål på 15 matcher i den polska högstaligan under våren.

Samed Bazdar representerade Bosnien & Herzegovina i VM. Det blev ett inhopp på dryga halvtimmen i premiärmatchen mot Kanada för anfallaren.