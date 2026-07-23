Efter Balogun-skandalen – vill anmäla Donald Trump: ”Alla vet”

Folarin Balogun-skandalen fick mycket uppmärksamhet under VM.

Lise Klaveness tar det ett steg längre.

Den norska förbundsordföranden vill anmäla Donald Trump.

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USA:s anfallare Folarin Balogun blev utvisad i sextondelsfinalen mot Bosnien & Herzegovina. Men någon avstängning i åttondelen blev det inte, mycket tack vare Donald Trump.

Den amerikanska presidenten ringde enligt egen utsago Gianni Infantino och bad om att Fifa skulle kolla en extra gång. Resultatet blev att Baloguns avstängning sköts upp och anfallaren fick spela mot Belgien.

Lise Klaveness, ordförande för det norska fotbollsförbundet, vill nu anmäla Donald Trump till Fifas etiska kommitté med anledning av presidentens inblandning i Balogun-skandalen.

– Vi vet alla att den här domen påverkades av yttre krafter och inte gick rätt till. Vår ledare inom Fifa (Infantino) behöver säga att detta var ett misstag, säger Klaveness till The Times.

Det norska förbundet är inte främmande när det kommer kritik mot Fifa och Donald Trump. Man har redan lämnat in en liknande anmälan i samband med att den amerikanska presidenten tilldelades Fifas nyinstiftade fredspris tidigare i år.