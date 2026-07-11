Uppgifter: AIK:s prislapp på Aron Csongvai

AIK:s Aron Csongvai är nära att säljas till Saint-Etienne.

Enligt uppgifter rör det sig om en affär värd en miljon euro.

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Under lördagen rapporterade den franska sajten Foot Mercato att AIK-stjärnan Aron Csongvai är ytterst nära en flytt till franska Saint-Etienne.

Parterna sägs vara nära en överenskommelse och Csongvai kan skriva på för den franska klubben inom de närmsta dagarna.

Expressen rapporterar nu hur mycket det rör sig om i summa om affären blir av. Enligt tidningen är affären värd en miljon euro, vilket motsvarar cirka elva miljoner kronor.

Csongvai noteras för ett mål och en assist på 12 matcher i allsvenskan den här säsongen.