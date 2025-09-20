Uppgifter: Al-Nassr försöker igen med Casemiro
Al-Nassr visade intresse för Casemiro i somras – men någon affär blev det inte.
Men United-mittfältaren är fortsatt på klubbens radar.
Det rapporterar spanska Mundo Deportivo.
I somras ryktades det om att Manchester Uniteds Casemiro var i förhandlingar med saudiska Al-Nassr. Någon affär blev det sedermera inte och brassen har öven kopplats ihop med Al-Ittihad.
Nu rapporterar Mundo Deportivo att Al Nassr inte har gett upp på Casemiro. Brassen sitter på ett utgående kontrakt och därför behöver United sälja honom i vinter för att få betalt.
Casemiro anslöt till United från Real Madrid 2022 och står noterad för 17 mål och tolv assist på 129 matcher.
