Uppgifter: Alternativen om Potter får sparken

Graham Potter är pressad.

Enligt The Guardian är Nuno Espírito Santo och Slaven Bilic tänkbara ersättare.

Foto: Alamy

West Ham United har inlett Premier League-säsongen katastrofalt. London-laget har förlorat samtliga fyra ligamatcher och placerar sig på 18:e plats i tabellen.

Enligt tidigare uppgifter riskerar tränaren Graham Potter, med ett förflutet i svenska Östersunds FK, att sparkas av ”The Hammers”. En tänkbar ersättare till 50-åringen har tidigare rapporterats vara Nuno Espírito Santo, som nyligen fick sparken från Nottingham Forest.

Nu skriver ansedda The Guardian att även Slaven Bilic är ett alternativ på tränarposten. Bilic tränade West Ham mellan 2015 och 2017 och står utan jobb sedan han lämnade Al-Fateh i Saudiarabien under fjolåret.