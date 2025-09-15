Uppgifter: Sparkades av Forest – övervägs av PL-konkurrent

Nuno Espirito Santo sparkades nyligen av Nottingham Forest.

Istället kan portugisen komma att ta över West Ham United.

Ifall Londonklubben väljer att sparka Graham Potter.

Foto: Bildbyrån

Nuno Espirito Santo fick sparken av Nottingham Forest förra veckan.

Detta efter rapporter om att situationen mellan honom och ägaren, Evangelos Marinakis, spruckit.

Portugisen står efter detta utan jobb, men redan nu börjar det rapporteras om att han kan bli aktuell för en annan Premier League-klubb.

West Ham United har haft en jobbig säsongsinledning och placerar sig just nu på nedflyttningsplats.

Londonklubben tränas som bekant av den förre ÖFK-tränaren, Graham Potter, som dock blivit allt mer och mer ifrågasatt den senaste tiden.

Journalisten Alan Nixon rapporterar till och med nu att Nuno Espirito Santo övervägas av Londonklubben, ifall man väljer att sparka Potter.