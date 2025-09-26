Uppgifter: Anes Mravac tar över som interimtränare i Malmö FF

Henrik Rydström har fått sparken från Malmö FF.

Då kommer Anes Mravac att ta över som interimtränare.

Det rapporterar Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Henrik Rydströms framtid i Malmö FF har varit omdiskuterad under den senaste tiden. Detta efter blandade prestationer i allsvenskan och en premiärförlust mot Ludogorets i Europa League under onsdagen.

Under fredagen står det klart att de Himmelsblå valde att entlediga huvudtränaren – och detta med omedelbar verkan.

Nu ”erfar” Fotbollskanalen att Anes Mravac kommer att ta över som interimtränare under resterande del av säsongen.

Den 36-årige tränaren är sedan tidigare anställd av Malmö FF och är tränare för deras samarbetsklubb, BK Olympic, i Ettan sedan januari. Dessförinnan ledde han IFK Värnamo och har även varit assisterande tränare i IFK Norrköping under år 2022.