Uppgifter: Anes Mravac tar över som interimtränare i Malmö FF

Henrik Rydström har fått sparken från Malmö FF.
Då kommer Anes Mravac att ta över som interimtränare.
Det rapporterar Fotbollskanalen.
Henrik Rydströms framtid i Malmö FF har varit omdiskuterad under den senaste tiden. Detta efter blandade prestationer i allsvenskan och en premiärförlust mot Ludogorets i Europa League under onsdagen.
Under fredagen står det klart att de Himmelsblå valde att entlediga huvudtränaren – och detta med omedelbar verkan.
Nu ”erfar” Fotbollskanalen att Anes Mravac kommer att ta över som interimtränare under resterande del av säsongen.
Den 36-årige tränaren är sedan tidigare anställd av Malmö FF och är tränare för deras samarbetsklubb, BK Olympic, i Ettan sedan januari. Dessförinnan ledde han IFK Värnamo och har även varit assisterande tränare i IFK Norrköping under år 2022.
