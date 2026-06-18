Uppgifter: Arsenal förbered bud på Barcola

Bradley Barcola var med och vann Champions League med PSG.

Nu kan den franska stjärnan vara på väg till Premier League.

The Independent uppger att Arsenal förbereder ett bud på 23-åringen.

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2023 värvades Bradeley Barcola till Paris Saint Germain. I maj vann han Champions Legaue för andra året i rad, men nu kan stjärnan vara på väg bort.



The Independent skriver nämligen att Arsenal förbereder ett bud på den 23-årige fransmannen. Premier League-mästarna ska enligt tidningen ha undersökt nödvändiga detaljer för att försöka få till en övergång.



Barcola hoppade in i Frankrikes 3–1 seger mot Senegal i VM. Då gjorde han mål efter bara två minier på plan.