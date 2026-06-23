Arsenal är nära Morgan Rogers.

Enligt uppgifter är London-klubben överens med spelaren.

Nu väntar förhandlingar med Aston Villa.

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Den 23-åriga mittfältaren Morgan Rogers, som är i väg med England på VM, har under en längre tid rapporterats lämna Aston Villa. Engelsmannen har tidigare kopplats ihop med bland annat ligakonkurrenten Arsenal.

Nu gör färska uppgifter från transferjournalisten Nicolo Schira gällande att Arsenal har kommit överens med Rogers om ett kontrakt som sträcker sig över 2031. Det som återstår innan en övergång kan bli klar är att Premier League-vinnaren måste komma överens med Aston Villa om ett köp av 23-åringen.

🚨 Excl. – Agreement in principle between for a contract until 2031 Morgan #Rogers and #Arsenal, which are now ready to open talks with #AstonVilla to sign him. #transfers #AFC #AVFC https://t.co/6PHC3qs9RR — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 23, 2026

Kan bli miljard-prislapp

Det kan däremot bli en övermäktig uppgift. Tidigare i juni kom uppgifter om att Aston Villa har beslutat sig för att inte sälja stjärnan i sommar, trots enormt intresse från andra klubbar. Vad en eventuell prislapp skulle kunna landa på är oklart men enligt sajten Transfermarkt värderas Rogers till omkring 90 miljoner euro (motsvarande nästan en miljard kronor).

Morgan Rogers har tillhört Aston Villa sedan 2024. Han är bland annat fostrad i Manchester Citys akademiverksamhet.