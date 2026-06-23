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Foto: Alamy

Uppgifter: Arsenal överens med VM-spelaren – galna prislappen

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Arsenal är nära Morgan Rogers.
Enligt uppgifter är London-klubben överens med spelaren.
Nu väntar förhandlingar med Aston Villa.

**Englands Morgan Rogers efter VM-matchen i grupp L på Dallas Stadium i Arlington. Bilddatum: onsdagen den 17 juni 2026.**
Foto: Alamy

Den 23-åriga mittfältaren Morgan Rogers, som är i väg med England på VM, har under en längre tid rapporterats lämna Aston Villa. Engelsmannen har tidigare kopplats ihop med bland annat ligakonkurrenten Arsenal.

Nu gör färska uppgifter från transferjournalisten Nicolo Schira gällande att Arsenal har kommit överens med Rogers om ett kontrakt som sträcker sig över 2031. Det som återstår innan en övergång kan bli klar är att Premier League-vinnaren måste komma överens med Aston Villa om ett köp av 23-åringen.

Kan bli miljard-prislapp

Det kan däremot bli en övermäktig uppgift. Tidigare i juni kom uppgifter om att Aston Villa har beslutat sig för att inte sälja stjärnan i sommar, trots enormt intresse från andra klubbar. Vad en eventuell prislapp skulle kunna landa på är oklart men enligt sajten Transfermarkt värderas Rogers till omkring 90 miljoner euro (motsvarande nästan en miljard kronor).

Morgan Rogers har tillhört Aston Villa sedan 2024. Han är bland annat fostrad i Manchester Citys akademiverksamhet.

**Istanbul, Turkiet. 20 maj 2026. Morgan Rogers (till vänster) och Ollie Watkins (till höger) från Aston Villa firar segern efter UEFA Europa League-finalen mellan SC Freiburg och Aston Villa på Beşiktaş Park i Istanbul. Bildkreditering: Cody Froggatt/Sportimage. Källa: Sportimage Ltd/Alamy Live News.**
Rogers i Aston Villa. Foto: Alamy

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