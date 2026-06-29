Uppgifter: Arsenals plan – ska värva fem spelare

Arsenal är regerande mästare i Premier League.

Nu uppges Londonklubben göra flera värvningar i sommarens transferfönster.

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Arsenal kommer att bygga om sin trupp i sommar. Efter den säkrade Premier League-titeln och Champions League-finalen har managern Mikel Arteta utrymme att plocka in flera stjärnor.

Sedan tidigare har ”Gunners” varit på jakt efter en ny central mittfältare. Daily Star uppger att Astons Villas Morgan Rogers och Newcastles Bruno Guimaraes är de som ligger högst upp på önskelistan.

Arsenal kommer dessutom att förstärka offensiven och Club Brügges Christos Tzolis har varit ett namn som ryktats till mästarklubben. Greken sägs gå för 35 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 450 miljoner kronor.

Ett annat offensivt namn är ”underbarnet” Jeremy Monga från Leicester. Arsenal uppges jobba på att värva 16-åringen för 100 miljoner pund (1,3 miljarder kronor.

Det sista namnet som Londonklubben vill värva är Oscar Minguez. Celta Vigo-försvararen sitter på ett utgående kontrakt och kan ansluta till Emirates Stadium helt gratis.