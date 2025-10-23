Uppgifter: Asllani aktuell för Barca – överväger bud

Fisnik Asllani har gjort stor succé i Hoffenheim.

Nästa sommar kan det bli en flytt till FC Barcelona för anfallaren.

Storklubben visar intresse och överväger att komma med ett bud.

Foto: Bildbyrån

Den kosovanske anfallaren Fisnik Asllani har gjort stor succé i Hoffenheim såväl förra säsongen som under inledningen av den här och nyligen sänkte han även Sverige i VM-kvalet.

Nästa sommar ser han nu ut att kunna få en riktigt drömflytt.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen att FC Barcelona är intresserade av 23-åringen och man överväger att buda.

Enligt uppgifterna ska det finnas en utkösklausul i anfallarens kontrakt med Hoffenheim och det sägs att 25 miljoner euro (272 miljoner kronor ungefär) kan räcka för att ta anfallaren nästa sommar.

Asllani har kontrakt med Hoffenheim fram till sommaren 2029.