Uppgifter: Aston Villa lägger bud på Nicolas Jackson

Nicolas Jackson ser ut att lämna flytta igen

Enligt Foot Mercato har Aston Villa budat på anfallaren.

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Nicolas Jackson lämnades utanför truppen i samband med Chelseas premiär mot Fulham. Anfallaren ser nu ut att lämna Chelsea permenent.

Senegalesen spenderade fjolåret på lån hos Bayern München och svarade då för åtta mål på 23 matcher i Bundesliga. Jackson är nu tillbaka i Chelsea men ser inte ut att vara en del av nya tränaren Xabi Alonso planer.

Ett nytt lån ska inte heller vara aktuellt för anfallaren. Enligt Foot Mercato har Aston Villa nu lagt ett bud på 70 miljoner euro, cirka 775 miljoner kronor, för att värva Jackson.

The Athletic rapporterar samtidigt att Birmingham-klubben också är ute efter att värva Jean-Philipp Mateta från Crystal Palace.

Aston Villa, som förlorade premiären mot Brighton & Hove Albion med 4–0, riskerar att tappa stjärnanfallaren Ollie Watkins till saudiska Al-Hilal och är därför måna om att hitta en ersättare.