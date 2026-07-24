Uppgifter: Aston Villa sugen på Chelsea-anfallare

Nicolas Jackson är på Aston Villas radar.

Klubben har öppnat förhandlingar med Chelsea, uppger transferjournalisten Nicoló Schira.

Foto: Alamy

Nicolas Jackson spenderade hela förra säsongen på lån hos Bayern München. Det blev åtta mål på 12 starter i den tyska storklubben som i vanlig ordning vann Bundesliga i överlägsen stil.

Frågan är om det blir någon återkomst till Chelsea, som Jackson tillhör. Enligt transferjournalisten Nicoló Schira har Aston Villa hört av sig till London-klubben i hopp om att kunna plocka in senegalesen.

Villa-tränaren Unai Emery ska vara väldigt mån om att ta in Jackson, som även hade under sin tid i Villarreal. Nicoló Schira menar att spanjoren ”älskar” den 25-åriga anfallaren.

Nicolas Jackson hade två poängmässigt starka säsonger i Chelsea innan han lånades ut till Bayern München. Totalt står senegalesen noterad för 24 Premier League mål på 65 matcher.

Även Juventus har tidigare utryckt intresse för anfallaren.