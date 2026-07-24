Uppgifter: Aston Villa sugen på Chelsea-anfallare
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Nicolas Jackson är på Aston Villas radar.
Klubben har öppnat förhandlingar med Chelsea, uppger transferjournalisten Nicoló Schira.
Nicolas Jackson spenderade hela förra säsongen på lån hos Bayern München. Det blev åtta mål på 12 starter i den tyska storklubben som i vanlig ordning vann Bundesliga i överlägsen stil.
Frågan är om det blir någon återkomst till Chelsea, som Jackson tillhör. Enligt transferjournalisten Nicoló Schira har Aston Villa hört av sig till London-klubben i hopp om att kunna plocka in senegalesen.
Villa-tränaren Unai Emery ska vara väldigt mån om att ta in Jackson, som även hade under sin tid i Villarreal. Nicoló Schira menar att spanjoren ”älskar” den 25-åriga anfallaren.
Nicolas Jackson hade två poängmässigt starka säsonger i Chelsea innan han lånades ut till Bayern München. Totalt står senegalesen noterad för 24 Premier League mål på 65 matcher.
Även Juventus har tidigare utryckt intresse för anfallaren.
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