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Björn Hedlöf, Hammarby. Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Bajen förlänger med stortalangen

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Hammarby behåller Björn Hedlöf, 18.
Enligt Sportbladet kommer talangen skriva på ett nytt långt kontrakt med ”Bajen”.

260719 Hammarbys målvakt Elton Fischerström Opancar och Björn Hedlöf efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Hammarby och Degerfors den 19 juli 2026 i Stockholm.
Björn Hedlöf, Hammarby. Foto: Bildbyrån

Han gjorde allsvensk debut mot Degerfors i går. Nu tycks den 18-åriga mittbacken Björn Hedlöf belönas av Hammarby.

Enligt Sportbladet är parterna överens om att förlänga kontraktet. Det nya avtalet är, enligt uppgifterna, skrivet över 4,5 år och gäller till och med säsongen 2030.

Supertalangen Hedlöf har tidigare hållit till i Hammarbys farmarlag HTFF. Där har det blivit åtta matcher i ettan norra i år. Mittbacken kom till Hammarby från Täby FK inför fjolårssäsongen och var en regelbunden spelare för HTFF i fjol.

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