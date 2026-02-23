Uppgifter: Barça kan nobba Rashford – för Lyon-stjärnan

Marcus Rashford, 28, har uppgetts kunna bli kvar i Barcelona.

Men nu får engelsmannen konkurrens av Malick Fofana.

Detta enligt spanska Sport.

Foto: Bildbyrån

Sedan Marcus Rashfords flytt till Barcelona har det rapporterats om att han skulle kunna bli kvar. Engelsmannen är utlånad av Manchester United men den spanska klubben uppges vara villiga att aktivera köpoptionen i hans avtal.

Det ska dock finnas splittringar i Barcelona huruvida de ska agera kring Rashfords framtid. Enligt den spanska tidningen Sport har klubben följt Lyons anfallare Malick Fofana, 20, under en längre tid.

Fofana har dragits med en fotskada och inte spelat sedan oktober i fjol. Samtidigt skriver tidningen att en värvning av Fofana kan prioriteras före att en utköp av Rashford. En anledning till att Fofana kan vara ett lämpligare val är att, trots deras snarlika prislapp, är han åtta år yngre än Rashford, skriver Sport.

Rashford noteras för fyra mål och åtta assist på 21 ligamatcher den här säsongen. Avtalet med Barcelona sträcker sig till sommaren 2026.