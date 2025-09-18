Uppgifter: Barca-stjärnan nobbar Paris Saint Germain

Häromdagen kom uppgifter om att Paris Saint Germain vill värva Alexia Putellas.

Någon flytt ser det dock inte ut att bli för FC Barcelona-stjärnan.

Hon uppges nämligen ha nobbat den franska klubben då hon vill stanna i Barca.

Foto: Bildbyrån

Storstjärnan Alexia Putellas har ryktats bort från FC Barcelona.

Häromdagen kom spanska Mundo Deportivo med uppgifter om att Paris Saint Germain vill knyta till sig storstjärnan, detta genom att aktivera hennes utköpsklausul.

Transferfönstret i Frankrike och Spanien stänger under morgondagen så i praktiken hinner en affär bli klar, men nu kommer nu uppgifter så pekar mot att det inte blir någon övergång.

L’Équipe rapporterar nämligen nu att parterna fört diskussioner, men att Putellas vill stanna i FC Barcelona.

Någon flytt till Frankrike blir det därför inte nu som det ser ut.

Gällande spanjorskans utköpsklausul så låg den enligt L’Équipe på en miljon euro, det vill säga ungefär elva miljoner kronor.

Mittfältaren som spelat i Barcelona sedan 2012 kan dock komma att lämna storklubben nästa sommar, hennes kontrakt med klubben går nämligen ut då.