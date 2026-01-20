Uppgifter: Barca vill värva argentinaren – Bournemouth säger nej

Marcos Senesi har gjorts aktuell för FC Barcelona i detta vinterfönster.

Bournemouth har dock inga planer på att sälja argentinaren.

Detta trots att hans kontrakt löper ut i sommar.

Foto: Bildbyrån

FC Barcelona vill förstärka defensiven i detta vinterfönster och Marcos Senesi har pekats ut som den spelaren Hansi Flick vill ha in.

Även den italienska storklubben Juventus har uppgetts vara intresserade av att plocka in Bournemouth-försvararen. Någon affär verkar dock bli svår att lösa.

Talksport rapporterar nämligen att Bournemouth inte har några planer på att sälja Senesi i detta fönster, detta trots att hans kontrakt är utgående med klubben och han uppges även ha nobbat flera kontraktsförlängningar.

Premier League-klubben ser såldes istället ut att behålla argentinaren säsongen ut, för att sedan låta honom gå gratis i sommar.