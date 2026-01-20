Uppgifter: Barca vill värva argentinaren – Bournemouth säger nej
Marcos Senesi har gjorts aktuell för FC Barcelona i detta vinterfönster.
Bournemouth har dock inga planer på att sälja argentinaren.
Detta trots att hans kontrakt löper ut i sommar.
FC Barcelona vill förstärka defensiven i detta vinterfönster och Marcos Senesi har pekats ut som den spelaren Hansi Flick vill ha in.
Även den italienska storklubben Juventus har uppgetts vara intresserade av att plocka in Bournemouth-försvararen. Någon affär verkar dock bli svår att lösa.
Talksport rapporterar nämligen att Bournemouth inte har några planer på att sälja Senesi i detta fönster, detta trots att hans kontrakt är utgående med klubben och han uppges även ha nobbat flera kontraktsförlängningar.
Premier League-klubben ser såldes istället ut att behålla argentinaren säsongen ut, för att sedan låta honom gå gratis i sommar.
