Uppgifter: Barcelona kan ta in Nathan Aké

Barcelona har en hel del skadeproblem.

Klubben är intresserade av att ta in Nathan Aké.

Det uppger tidningen Sport.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan kom Barcelona med det dystra beskedet att Christensen är korsbandsskadad. Barcelona har innan beskedet haft en del spelare på skadelistan.

Nu ska Barcelona ha börjat leta efter förstärkning i försvaret till januari. Enligt Sport har klubben ögonen på Manchester Citys Nathan Aké.

Tidningen Nathan Aké som fått begränsat med speltid under hösten, kan vara aktuell för Barcelona.

Enligt uppgifterna vill Barcelona låna in Aké.