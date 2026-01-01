Uppgifter: Barcelona vill inte släppa Roony Bardghji

Besiktas har uppgetts vilja ta Roony Bardghji på lån.

Någon sådan deal ser dock inte Barcelona ut att vara intresserade av att gå med på.

Enligt uppgifter så vill storklubben inte låna ut honom nu i januari.

Foto: Bildbyrån

Roony Bardghji har fått en del förtroende i FC Barcelona den här säsongen, totalt har det blivit ett mål och två assist på 13 framträdanden.

Samtidigt så har det nu nyligen på nytt börjat ryktas kring hans framtid och att en utlåning kan vara på gång. Den turkiska storklubben Besiktas har bland annat uppgetts vara intresserade av att låna in svensken nu i januari. Någon låneaffär ser det dock inte ut att bli.

Spanska Mundo Deportivo rapporterar nämligen att det inte kommer att bli någon utlåning för svensken i vinter.

Anledningen är att storklubben är nöjda med hans prestationer och trots att det finns intresse från flera klubbar så har Barcelona ingen intention att släppa iväg honom under detta vinterfönster.

Bardghji har kontrakt med FC Barcelona fram till sommaren 2029.