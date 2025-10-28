Fisnik Asllani sänkte Sverige det senaste landslagsuppehållet.

Kort efter det gjordes han aktuell för FC Barcelona.

Nu uppges även Bayern München vara intresserade av anfallaren.

Foto: Bildbyrån

Fisnik Asllani gör stor succé just nu.

Anfallaren går väldigt starkt i Hoffenheim och som bekant så sänkte han Sverige på Gamla Ullevi med sitt Kosovo den gångna landslagssamlingen, detta genom att göra matchens enda mål.

Nyligen så pekades han ut som ett alternativ för FC Barcelona, nu kommer uppgifter om att den spanska storklubben inte är ensamma om att visa intresse.

Sky Sports rapporterar nämligen att Bayern München också är intresserade.

Asllani uppges finnas med på storklubbens lista över tänkbara ersättare till Harry Kane.

Anfallaren har kontrakt med Hoffenheim fram till sommaren 2029 och det har tidigare rapporterats att 25 miljoner euro (272 miljoner kronor ungefär) kan räcka för att ta anfallaren nästa sommar.