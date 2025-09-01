Uppgifter: Bayern har dragit sig ur – blir kvar i Chelsea

Nicolas Jackson har sett ut att vara så gott som klar för en utlåning till Bayern München.

Nu ser det inte ut att bli någon flytt till den tyska storklubben.

Bayern har nämligen dragit sig ur en affär.

I helgen uppgavs Nicolas Jackson vara klar för en utlåning till Bayern München och Chelsea-anfallaren reste ner till Tyskland för att slutföra affären.

Sedan skadade sig Liam Delap mot Fulham och efter det vill Chelsea behålla senegalesen och han kallades hem.

Jackson själv uppgavs då vägra, detta då han vill få till en flytt till Bayern München, men nu rapporteras det att Bayern dragit sig ur.

”Bayern har officiellt dragit sig ur. Jackson och Ali Barat (agent) flyger tillbaka till England”, skriver Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Med andra ord ser senegalesen ut att bli kvar i Chelsea, ifall inget oförutsett inträffar under dagens deadline day.