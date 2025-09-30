Uppgifter: Bayern München blickar mot Vlahovic

Han uppges vara på väg bort från Juventus i januari.

Nu sägs Bayern München överväga Dusan Vlahovic.

Det rapporterar Bild-journalisten Christian Falk.

Foto: Bildbyrån

Till sommaren löper kontraktet ut.

Därför ville Juventus göra sig av med Dusan Vlahovic inför den nya Serie A-säsongen. Serben blev dock kvar – och har nu gjort ny succé i klubben som han kom till från Fiorentina 2022.

På de första fem matcher av säsongen noterades Vlahovic för fyra mål och en assist. Trots detta har Gazzetta dello Sport uppgett att Juventus vill sälja Vlahovic i januari, detta för att inte tappa anfallaren gratis till sommaren.

Nu skriver Bild-journalisten Christian Falk att en av klubbarna som kan tänkas gå för anfallaren är tyska Bayern München. Enligt Falk ska Vlahovic ses som en potentiell långsiktig ersättare till Harry Kane.

Vlahovic är i dag hela Serie A:s bäst betalda spelare och en förlängning av kontraktet ska därför inte vara aktuellt från Juventus håll.