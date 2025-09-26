Uppgifter: Bayern München vill köpa loss Jackson

Den satt långt inne – men till slut fick Nicolas Jackson lämna Chelsea på lån till Bayern München.

Nu vill den tyska storklubben köpa loss anfallaren.

Det rapporterar Bild.

Foto: Bildbyrån

Det var för snart en månad sedan som det stod klart att Nicolas Jacksons övergång från Chelsea till Bayern München blev av – med bara timmar kvar av det internationella transferfönstret.

Transfern skedde i form av ett säsongslångt lån och uppgavs landa på 16,5 miljoner euro, vilket är drygt 180 miljoner kronor för Bayern München.

I Jacksons avtal sägs det även finnas en köpobligation – som ligger på 65 miljoner euro, eller 715 miljoner kronor. Den vill den tyska storklubben nu aktivera.

Det skriver åtminstone Bild som uppger att Bayern München vill säkra upp den Senegalesiska anfallaren på ett långtidskontrakt. Detta då han ses vara en ersättare för Harry Kane.

Med Bayern München har Nicolas Jackson hunnit spela tre matcher, där en av dessa har varit från start.