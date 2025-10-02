Uppgifter: Bayerns plan – för att behålla Jackson permanent

Bayern München har lånat in Nicolas Jackson över den här säsongen.

I låneavtalet finns en köpobligation som aktiveras om specifika krav uppnås.

Istället för att den ska aktiveras väntas storklubben vilja förhandla om med Chelsea.

Foto: Bildbyrån

Bayern München plockade till sist in Nicolas Jackson på lån i slutet av sommarens transferfönster.

Senegalesen kommer att spendera kommande säsong på lån hos den tyska storklubben, som betalar 14 miljoner pund för själva lånet (ungefär 176 miljoner kronor).

I låneavtalet finns även en köpobligation på 56 miljoner pund (707 miljoner kronor) som träder i kraft ifall anfallaren gör 40 starter för storklubben den kommande säsongen.

Att det kommer att bli 40 starter för Jackson känns inte troligt i dagsläget, men trots det så uppges Bayern München redan nu ha bestämt sig för att man vill behålla anfallaren.

TBR Football rapporterar att den tyska storklubben istället ser ut att vilja förhandla om villkoren med Chelsea, för att få behålla anfallaren permanent efter den här säsongen.

Hur mycket Bayern sägs vara villiga att betala (istället för köpobligationen) framkommer inte av TBR Footballs uppgifter.