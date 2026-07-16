Amin Boudri, 21, är på väg till norska Molde.

Enligt Fotbollskanalen är Hammarby på väg att kapa värvningen.

”Bajen” har fått ett bud på spelaren accepterat, enligt uppgifterna.

Amin Boudri. Foto: Bildbyrån

Bara ett halvår efter att han lämnade Sverige och Gais för den amerikanska MLS-klubben LAFC har den svenska fjolårssuccén Amin Boudri ryktats tillbaka till Europa. Enligt tidigare rapporter från Expressen är 21-åringen nära en flytt till den norska storklubben Molde, som ska ha budat omkring 3,3 miljoner euro (motsvarande drygt 36 miljoner kronor) för spelaren.

Nu kommer en tvärvändning.

Enligt färska uppgifter från Fotbollskanalen har Hammarby gett sig in i dragkampen. ”Bajen” har, enligt uppgifterna, lagt ett lika stort bud som Moldes under onsdagen. Fotbollskanalen rapporterar att Los Angeles FC har accepterat budet och att valet nu är upp till spelaren själv.

Om Boudri väljer att återvända till Sverige och skriva på för Hammarby kommer han att bli den dyraste värvningen till allsvenskan någonsin. Det nuvarande rekordet tillhör även det Hammarby och sattes när Victor Lind värvades från Brommapojkarna i vintras.