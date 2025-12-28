Uppgifter: Chelsea ger sig in i kampen om Antonio Rüdiger

Antonio Rüdigers kontrakt med Real Madrid går ut nästa sommar.

Storklubben ser ut att få konkurrens ifall man vill behålla mittbacken.

Såväl Paris Saint Germain men nu även Chelsea sägs vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

Antonio Rüdiger sitter på ett utgående kontrakt med Real Madrid och huruvida tysken kommer att bli kvar i storklubben är osäkert.

Paris Saint Germain har nyligen uppgetts vara intresserade av mittbacken och enligt uppgifter ska den franska storklubben vara beredd att erbjuda ett gynnsamt kontrakt.

Den franska storklubben är dock inte ensamma om att visa intresse för mittbacken.

Rüdigers gamla klubb Chelsea uppges även finns med i bilden, detta enligt Diario AS.

Chelsea ska, precis som Real Madrid gjorde när han värvades till den spanska storklubben, vilja ta honom som Bosman.