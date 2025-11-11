Uppgifter: Chelsea ute efter argentinska stjärnan

Nico Paz framfart i Como har inte gått många obemärkt förbi.

Nu sägs ytterligare en storklubb ha fått upp ögonen för argentinaren.

Detta i form av Chelsea, vilket Caught Offside skriver.

Foto: Alamy

Det var under sommaren 2024 som Como värvade Nico Páz, 21, från Real Madrid. Däremot sägs ”Los Blancos” både ha en återköpsklausul och en vidareförsäljningsklausul, på 50 procent, på argentinaren.

Under fjolårssäsongen stod 21-åringen för sex mål och åtta assist på 35 matcher i Serie A. I år har den offensiva mittfältaren startat starkt, med sina fyra mål och fyra assist på elva matcher.

För en tid sedan sades Inter ha fått upp ögonen för Paz – som uppgavs förbereda ett bud på drygt 600 miljoner kronor för stjärnan.

Nu vill även Chelsea ge sig in i jakten på 21-åringen. Enligt uppgifter från Caught Offside har London-klubben hört av sig till Como för att undersöka Paz tillgänglighet för en potentiell transfer.

För att en sådan ska bli verklighet behöver den, i praktiken, godkännas av Real Madrid på grund av deras klausuler.

Nico Páz har gjort sex A-landskamper för Argentina och har kontrakt fram till sommaren 2028.







