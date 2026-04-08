Uppgifter: Chelsea ute efter Newcastle-stjärnan

Nick Woltemade kan vara föremål för en flytt från Newcastle.

Då har Premier League-konkurrenten Chelsea gett sig in i jakten på anfallaren.

Det rapporterar Chelsea-news journalisten Simon Phillips.

Det var under sommaren som Nick Woltemade, 24, lämnade VfB Stuttgart för spel i Newcastle United. Detta i samband med att Alexander Isak flyttade till Liverpool.

Med 45 matcher under bältet för ”The Magpies” uppgavs tysken, för en tid sedan, vilja återvända hem till Bundesliga, då han under en längre tid har vantrivts med sin tillvaro i England.

Trots det menar Chelsea-news journalisten Simon Phillips att det kan bli aktuellt med en flytt inom Premier League. Detta då Chelsea uppges visa intresse för anfallaren och ska kunna erbjuda mer speltid till honom än han får i Newcastle.

Enligt CaughtOffside har även Newcastle blivit informerade om att Chelseas anfallsförvärv från Ipswich, Liam Delap, kan bli tillgänglig på marknaden i sommar. Därmed kan de två spelarna vara aktuella för att byta klubb med varandra.

Nick Woltemades kontrakt med Newcastle sträcker sig fram till sommaren 2031.



