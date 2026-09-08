Uppgifter: Chelsea var nära Fernandez-ersättare från rival
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Chelsea har sålt Enzo Fernandez till ligarivalen Manchester City.
Enligt uppgifter hade mittfältaren kunnat ersättas av Yves Bissouma.
Chelsea väntade länge med att släppa mittfältsstjärnan Enzo Fernandez till Manchester City. Affären landade på 1,6 miljarder kronor – men nu står Londonklubben utan en rak ersättare.
Enligt The Sun erbjöds Chelsea att knyta till sig den tidigare Tottenham-spelaren Yves Bissouma. 30-åringen lämnade Spurs i början av juli och var utan klubb när det engelska transferfönstret stängde.
The Sun uppger dessutom att Ajax och Monaco visar intresse för Bissouma.
Chelsea ligger på en fjärdeplats i Premier League efter tre spelade matcher.
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