Uppgifter: Chelsea var nära Fernandez-ersättare från rival

Chelsea har sålt Enzo Fernandez till ligarivalen Manchester City.

Enligt uppgifter hade mittfältaren kunnat ersättas av Yves Bissouma.

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Chelsea väntade länge med att släppa mittfältsstjärnan Enzo Fernandez till Manchester City. Affären landade på 1,6 miljarder kronor – men nu står Londonklubben utan en rak ersättare.

Enligt The Sun erbjöds Chelsea att knyta till sig den tidigare Tottenham-spelaren Yves Bissouma. 30-åringen lämnade Spurs i början av juli och var utan klubb när det engelska transferfönstret stängde.

The Sun uppger dessutom att Ajax och Monaco visar intresse för Bissouma.

Chelsea ligger på en fjärdeplats i Premier League efter tre spelade matcher.