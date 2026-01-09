Uppgifter: City-stjärnan har inga intentioner att lämna

Omar Marmoush har ryktats bort från Manchester City.

Egyptiern ser dock inte ut att vika ned sig.

Han uppges nämligen inte ha några planer på att lämna klubben i vinter.

Omar Marmoush värvades av Manchester City för stora pengar förra vintern och egyptiern gjorde succé direkt.

Den här säsongen har han dock haft det kämpigare och i takt med att speltiden blivit mer knapp så har det även börjat ryktas kring hans framtid.

Premier League-konkurrenterna Aston Villa och Tottenham Hotspur har båda uppgetts vara intresserade av att ta honom i detta vinterfönster, men någon flytt ser det inte ut att bli för egyptiern.

Transferexperten Florian Plettenberg rapporterar nämligen att Marmoush inte har några planer på att lämna Manchester City i vinter och att han istället är inställd på att slåss för sin plats i laget.

Marmoush är för tillfället otillgänglig för City, detta då han är och spelar Afrikanska mästerskapen med Egypten. Där väntar kvartsfinal mot Elfenbenskusten imorgon för han och hans lagkamrater.