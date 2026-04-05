Uppgifter: Conte öppen för att ta över Italien

Gennaro Gattuso har tackat för sig efter fiaskot i VM-kvalet.

Nu öppnar Antonio Conte upp för att åter ta över det italienska landslaget.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Efter Italiens tredje raka fiasko i VM-kvalet, som renderade i playoff-förlust mot Bosnien och Hercegovina, stod det klart att förbundskapten Gennaro Gattuso beslutat sig för att lämna sin post.

Efter det har, framförallt, två tränarnamn gjorts aktuella som ersättare. Det handlar om Milan-tränaren Massimiliano Allegri och Napoli-tränaren Antonio Conte.

Lyssnar man till uppgifter från La Gazzetta dello Sport är den senare öppen för att ta över ”Gli azzurri”, vilket i sådana fall skulle innebära att han gör sin andra vända med landslaget. Den första ägde rum mellan 2014 och 2016.

Vidare gör uppgifterna gällande att Aurelio De Laurentiis, som är president i Napoli, skulle ge Conte möjlighet att lämna i det fall att han blir tillfrågad.

Antonio Contes avtal med Neapel-klubben sträcker sig fram till sommaren 2027.