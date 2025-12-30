Uppgifter: Då kan ter Stegen flytta till Girona

Marc-André ter Stegen har gjorts aktuell för en flytt till Girona.

Nu kommer Sport med uppgifter om hur det kan bli aktuellt.

Genom ett lån, där FC Barcelona står för den största delen av spelarens lön.

Foto: Alamy

Den tyska burväktaren Marc-André ter Stegen har nyligen gjort sin första match för FC Barcelona efter en längre tids frånvaro på grund av en ryggskada.

Däremot uppgavs han igår kunna vara på väg bort från klubben han spelat i sedan 2014.

Då skrev den spanska tidningen Sport att Girona uppges vara intresserade av att värva målvakten.

Nu kommer samma källa med ytterligare information om hur en sådan flytt kan tänkas gå till.

För att Girona ska snuva Tottenham Hotspur och Aston Villa på en värvning av tysken behöver det ske genom ett lån utan köpoption samt att den katalanska klubben betalar majoriteten av spelarens lön.

Totalt sett har Marc-André ter Stegen gjort hela 423 tävlingsmatcher för Barcelona under sina elva år i klubben.