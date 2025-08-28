Bruno Fernandes har ryktats bort från Manchester United – men valt att stanna i klubben.

Nu uppger Daily Mail att de vet när lagkaptenen kan lämna klubben.

Efter VM 2026, då Premier League-säsongen är över.

Foto: Bildbyrån.

Tidigare i somras kopplades Manchester United-stjärnan Bruno Fernandes ihop med saudiska Al-Hilal. Detta då den saudiska klubben uppgavs erbjuda 30-åringen ett kontrakt värt 9,1 miljoner kronor i veckan.

Senare uppgav journalisten Ben Jacobs att Fernandes hade gjort sitt val och kommer att stanna i United, då portugisen uppges vilja spela på högsta europeisk nivå.

Nu säger sig Daily Mail veta när Fernandes kan lämna klubben – och det är efter den nyss påbörjade säsongen. Detta med anledning av att han vill spela på högsta möjliga nivå inför det stundande VM-slutspelet i USA, Mexiko och Kanada 2026.

Därefter gör uppgifterna gällande att portugisen är intresserad av en flytt till Saudiarabien eller USA, samt att Fernandes kommer att ”lyssna på erbjudanden” under nästa års sommarfönster.

Bruno Fernandes kontrakt med Manchester United löper ut sommaren 2027.



