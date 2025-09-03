Uppgifter: Danskt intresse för Edvin Becirovic

Edvin Becirovic sitter på utgående kontrakt med Gais.

Om det inte blir någon förlängning med Göteborgsklubben kan det bli en flytt till Danmark.

Sönderjyske och Fredericia uppges nämligen vara intresserade av 25-åringen.

Edvin Becirovic, som blev rubrikernas man häromveckan då han avgjorde mot Hammarby och firade med sin pappa, kan vara på väg bort från Gais.

25-åringens kontrakt med Göteborgsklubben går ut efter den här säsongen, men han ser inte ut att stå utan alternativ ifall det inte blir något nytt avtal.

Smålandsposten-journalisten Filip Elg rapporterar nämligen att de danska klubbarna Sönderjyske och Fredericia visar intresse för att ta yttern efter säsongen.

Totalt står 25-åringen noterad för två mål på 15 allsvenska framträdanden den här säsongen.