Uppgifter: David Seger aktuell för återkomst i Öster

David Seger ser ut att vara aktuell för en återkomst i Östers IF.

CSKA Sofia uppges förhandla om ett lån med Smålandsklubben.

Foto: Bildbyrån

David Seger lämnade Östers IF för CSKA Sofia förra sommaren, men i den bulgariska storklubben har mittfältaren inte lyckats ta en plats.

Nu rapporterar Match Telegraf att klubben, enligt bulgariska medier, förhandlar med Östers IF om en utlåning av mittfältaren, något som Fotbollskanalen var först med att återberätta.

Huruvida det blir en utlåning tillbaka till Östers IF för mittfältaren återstår att se.

Seger har tidigare i vinter gjorts aktuell för Djurgårdens IF, detta i samma veva som det rapporterades att Seger inte ingår i CSKA:s planer.

Mittfältaren har kontrakt med den bulgariska klubben fram till sommaren 2028.