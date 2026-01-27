Uppgifter: De kan ta över efter Marti Cifuentes

Marti Cifuentes har fått sparken som huvudtränare i Leicester City.

Nu sneglar ”The Foxes” på potentiella ersättare till spanjoren.

Det rapporterar Daily Mail.

Foto: Alamy

Marti Cifuentes fick sparken som huvudtränare i Leicester City förra veckan. 31 matcher, ett halvår, blev det för spanjoren i Championship-klubben innan han tvingades lämna.

Nu har Leicester börjat leta efter en ny tränare efter spanjorens sorti. Enligt tidningen Daily Mail är ex-spelaren Gary Rowett en kandidat till tränarposten. Rowett kommer senast från Oxford United och har sedan årsskiftet varit klubblös.

Ytterligare ett namn som Daily Mail lyfter upp är Hearts succétränare Derek McInnes. Det skotska laget toppar ligan.

Marti Cifuentes har tidigare tränat klubbar som QPR, Hammarby IF och Ålborg.